Para-WM: Missgeschick verhindert viertes Gold für Forster

Der Traum vom vierten WM -Titel bei der Para-Weltmeisterschaft ist für Anna-Lena Forster kurz vor dem Ziel des Riesenslaloms geplatzt. Mit ihrem rechten Ski hakte die dreifache Weltmeisterin von Lillehammer im Tor ein und stürzte. Dabei hätte sie ganz langsam ins Ziel fahren können, so groß war ihr Vorsprung.

Forster am Samstag wieder Top-Favoritin

"Dumm gelaufen", sagte Forster, die in der Abfahrt, im Super-G und in der Super-Kombination jeweils Gold gewonnen hatte und die vierte Goldmedaille leichtfertig verspielte. Eine Goldchance bleibt noch: Am Samstag (22.01.2022) geht sie als Top-Favoritin in den Slalom. "Da will ich der Welt wieder zeigen, was ich drauf habe" , kündigte die 26-Jährige an.

Rieder und Rothfuss knapp am Podest vorbei

In der stehenden Konkurrenz verpassten Anna-Maria Rieder und Andrea Rothfuss mit Platz vier und fünf die Medaillen knapp. "Der Lauf an sich war echt geil" , sagte die 21-jährige Rieder, die in der Super-Kombination Bronze gewonnen hatte und deren Lieblingsdisziplin mit dem Slalom noch kommt: