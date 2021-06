Para-Radsport: Gold für Zeyen und Majunke - DBS holt 18 Medaillen

Zwei Monate vor dem Start der Paralympics in Tokio haben die deutschen Para-Radsportler bei der WM im portugiesischen Cascais ihre Ambitionen eindrucksvoll unterstrichen.

Zum Abschluss der Titelkämpfe am Sonntag gewannen Annika Zeyen und Jana Majunke in ihren Startklassen Gold, Vico Merklein holte Silber, Angelika Dreock-Käser sicherte sich zudem noch Bronze im Straßenrennen. Damit holte das Team des Deutschen Behindertensport-Verbandes (DBS) insgesamt 18 Medaillen - fünfmal Gold, siebenmal Silber und sechsmal Bronze.

Senska holt siebtes Gold

Neben Zeyen und Majunke hatten zuvor schon Dreock-Käser im Einzelzeitfahren sowie am Samstag Maike Hausberger und Pierre Senska in den Straßenrennen triumphiert. Hausberger verteidigte ihren Titel von 2019 erfolgreich, für Senska war es bereits der siebte WM-Erfolg seiner Karriere. Denise Schindler und Kerstin Brachtendorf gewannen zudem am vorletzten Wettkampftag jeweils ihre zweite Silbermedaille.

Für Bundestrainer Tobias Bachsteffel war deshalb "alles top" . Er hatte sich schon vor dem Finaltag "sehr zufrieden" gezeigt und von "herausragenden Leistungen" gesprochen. "Wenn man einmal guckt, wie andere Nationen personell aufgestellt sind, bin ich sehr stolz auf uns" , sagte Bachsteffel.

red | Stand: 13.06.2021, 20:59