Deutsche Para-Eishockeyspieler wollen über Berlin nach Peking

Am 18. September 2021 war es endlich so weit. Zum ersten Mal seit 14 Jahren hatte die deutsche Para-Eishockey-Nationalmannschaft mal wieder Schweden besiegt. Und das auch noch ausgerechnet im schwedischen Östersund bei der B-Weltmeisterschaft. 3:1 nach 0:1-Rückstand hieß es am Ende für die deutsche Mannschaft.

Spätestens mit diesem Tag im September war klar, dass sich im deutschen Para-Eishockey in den vergangenen eineinhalb Jahren wirklich etwas getan hat. "Wir haben trotz Corona intensiv trainiert und uns mit dem Nationalteam ein bis zwei Mal im Monat getroffen" , erzählt Chef-Coach Andreas Pokorny im Sportschau-Interview. In diesem Sommer wurde gar komplett auf die Sommerpause verzichtet.

Sechs Nationen spielen um zwei Tickets für Peking

Ein Verzicht, der sich jetzt, Ende November, auszahlen könnte. Durch Platz zwei bei der B-WM ist das deutsche Team nicht nur in die Riege der A-WM aufgestiegen, sondern hat auch den Traum von der Paralympics-Teilnahme am Leben gehalten. Die beiden letzten Tickets für Peking werden ab Freitag (26.11.2021) in der Berliner Eissporthalle Charlottenburg vergeben.

Dann kämpfen neben Deutschland auch Italien, Norwegen, Schweden, Japan und die Slowakei um die Paralympics-Teilnahme. "Ich habe ein sehr gutes Gefühl, die Jungs sind alle fit und gut drauf" , sagt Pokorny vor dem Turnier: "Wir hoffen einfach den Hype der Weltmeisterschaft mitzunehmen."

Gesundheitsmanager, Politiker und Nationalspieler