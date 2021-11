Lena Schröder - die einzige Frau im Para-Eishockey

Angesichts der physischen Härte - Checks sind genauso erlaubt wie im Fußgänger-Eishockey - ist Schröders Konstanz in der Männerdomäne Para-Eishockey umso bemerkenswerter.

Schröder: "Es ist vollkommen normal"

"Für mich ist es vollkommen normal mit den Jungs in einer Mannschaft zu spielen", sagt Schröder, die auch in der nationalen Liga in einem Männerteam spielt: "Ich bin genauso Teil des Teams wie jeder andere."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Durch eine Regel, um Frauen im Para-Eishockey zu fördern, darf der Kader von maximal 17 auf 18 Spieler vergrößert werden, wenn eine Frau auf dem Aufstellungsbogen steht. Sowohl Schröder selbst als auch die norwegischen Spieler und Trainer werden aber nicht müde zu wiederholen, dass Lena Schröder den Platz im Kader nicht geschenkt bekommt.

Sklorz: "Lena macht Norwegen besser"

"Lena ist eine unglaublich gute Spielerin. Sie ist extrem vielseitig und macht Norwegen besser, wenn sie auf dem Eis ist" , sagt der deutsche Nationalspieler Lucas Sklorz. Im zweiten Spiel trifft er mit Deutschland auf Norwegen mit Schröder: "Das macht die Sache für uns nicht leichter."

Die physischen Unterschiede weiß Schröder auszumerzen: "Ich glaube, meine größte Stärke ist mein taktisches Verständnis und dass ich das Spiel gut lesen kann" , sagt sie. Sie sei nicht die schnellste auf dem Eis, eine gute Antizipation umso wichtiger.

So bemerkenswert Lena Schröders Auftreten und Selbstverständnis auch sein mag, sie ist nicht die Erste: Brit Mjaasund, ebenfalls Norwegerin, vertrat ihr Land bereits 1994 in Lillehammer bei den Paralympics.

Keine Frauen-Teams in Europa

Sowohl Mjaasund als auch Schröder blieben auch wenige Alternativen, denn es gibt in Norwegen, wie auch in anderen europäischen Ländern keine Frauenteams. So hat Schröder zuletzt vor vier Jahren mit einer europäischen Frauen-Auswahl zusammengespielt. Auf Grund der hohen Reisekosten und fehlender Sponsoren oder Förderer kamen allerdings keine weiteren gemeinsamen Trainingseinheiten oder gar Spiele zustande.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Umso professioneller und mit großer Hingabe jagt Lena Schröder ihren paralympischen Traum. Eigentlich als Ärztin angestellt, hat sie sich in diesem Jahr eine sechsmonatige Auszeit genommen, um die zweite Paralympics-Teilnahme zu sichern. In der Zeit lebt sie einzig und allein vom Ersparten.

Stand: 25.11.2021, 09:30