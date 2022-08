Para-Kanu-WM Felicia Laberer sichert sich Bronze Stand: 07.08.2022 14:34 Uhr

Felicia Laberer hat den deutschen Para-Kanutinnen zum Abschluss der WM im kanadischen Halifax die insgesamt dritte Medaille beschert.

Die 21 Jahre alte Berlinerin, Paralympics-Dritte von Tokio, sicherte sich in der Startklasse KL3 die Bronzemedaille. Mit nur 44 Hundertstelsekunden Rückstand auf Platz eins überquerte Laberer als Dritte die Ziellinie, das Zielfoto musste über die Medaillenränge entscheiden. Es ist Laberers erste WM-Medaille.

Zuvor waren bereits Lillemor Köper und Esther Bode am ersten Wettkampftag zu Gold und Bronze in der nicht-paralympischen Klasse VL1 gefahren.