Beide Mannschaften haben 16 Punkte nach jeweils sechs Spielen auf dem Konto, St. Pauli dabei die bessere Tordifferenz. Den Hamburgern würde dadurch ein Unentschieden reichen, um zum zweiten Mal nach 2017 Meister zu werden. Die Stuttgarter sind der Rekordmeister, gewannen in bisher 13 Spielzeiten siebenmal den Titel.

Veranstaltet wird die Liga durch die DFB-Stiftung Sepp Herberger, den Deutschen Behindertensportverband (DBS) und dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV).

Bei früheren Auflagen gab es nach der Saison einen Spieltag, an dem der Tabellenführer gegen den -zweiten den Meister aussspielte und auch die weiteren Platzierungen ausgespielt wurden. Auf Wunsch der Vereine sei dies abgeschafft worden, so Nico Kempf von der DFB-Stiftung Sepp Herberger. Bei der Spielplangestaltung sei aber schon darauf geachtet worden, dass die vermeintlichen Topspiele an das Ende der Saison gelegt werden.

St. Pauli und MTV Stuttgart letztes Saisonspiel

Mit ihrer Prognose lag die Liga goldrichtig, denn die Partie zwischen St. Pauli und dem MTV Stuttgart, die am Samstag (30.10.2021) um 16.30 Uhr angepfiffen wird, wird die letzte der Saison sein.

Los geht es auf dem Münsterplatz in Bonn aber schon um 8.30 Uhr mit dem Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem BSV 1958 Wien. Da die Österreicher das einzige Blindenfußballteam in ihrer Heimat stellen, haben sie in Deutschland angefragt, ob sie in der Liga starten dürfen. Diesem Wunsch wurde entsprochen.

Das Konzept der Liga sieht vor, "zu den Menschen zu kommen" , so Kempf. Es werden größere Plätze in Innenstädten ausgesucht, an denen ein reger Publikumsverkehr herrscht. Die Veranstalter hoffen, bei einem entsprechend gutem Wetter in der Spitze 500 Zuschauer gleichzeitig begrüßen zu dürfen. Insgesamt werden bis zu 2.000 Menschen erwartet, die sich zumindest zeitweise die Spiele angucken, darunter auch zwei eingebettete Spiele vom Saisonfinale der Amputiertenfußballer. Der Eintritt ist frei.

"Mit der Pike"

"Es ist schön, dass wir den Leuten zeigen können, mit welchem Aufwand wir unseren Sport betreiben und mit welcher Leidenschaft wir dahinterstehen" , sagte Mulgheta Russom, der für den MTV Stuttgart spielt, bei einer Medienrunde.

Einer seiner Gegner in Bonn wird Jonathan Tönsing sein, der Torjäger des FC St. Pauli. In einem der bisherigen sechs Saisonspiele schoss er neun Tore. Sein Geheimnis: "Ich schieße mit der Pike. Ohne die Ausholbewegung verringert das die Reaktion für den Torhüter. Dank jahrelanger Übung und Erfahrung treffe ich ganz gut in die Ecken."

bar | Stand: 28.10.2021, 07:00