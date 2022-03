Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:43 Min. . ARD.

+++ Europa League: Bayer Leverkusen verhindert Debakel in Bergamo +++ Mainz 05: Spiel gegen Augsburg wegen Corona abgesagt +++ Coroan-Ausbruch: HSV stellt Antrag auf Spielverlegung gegen Aue +++ Auch in Düsseldorf Corona-Sorgen: Fortuna will Auswärtsspiel in Paderborn verlegen +++ DFB-Bundestag: Am Freitag wird der neue Präsident gewählt +++ | audio