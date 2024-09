Schwimmen bei den Paralympics Topf und Scholz holen nächste Medaillen - Braunschweigs Traum geplatzt Stand: 06.09.2024 20:13 Uhr

Der Triumphzug der deutschen Schwimmer geht weiter: Josia Topf hat bereits seine dritte Medaille bei den Paralympics in Paris gewonnen. Nach Gold und Silber ließ er über 50 m Freistil Bronze folgen. Auch Tanja Scholz darf über die gleiche Strecke wieder über eine Medaille jubeln. Malte Braunschweig ging dagegen trotz großer Ambitionen leer aus.

Topf zeigte einmal mehr eine Topleistung. Der 21-Jährige unterstrich über 50 m Freistil in der Startklasse S3 einmal mehr, dass er sich in Bestform befindet. 45,61 Sekunden bescherten ihm am Ende Rang drei. Den Titel ging an Umut Unlu aus der Türkei, Silber an Denys Ostapchenko aus der Ukraine.

Über 150 m Lagen hatte sich Topf den Titel gesichert, über 50 m Rücken holte er Silber. Am Samstag bietet ihm sich über die 200 m Freistil die Möglichkeit auf eine vierte Medaille.

Scholz holt zweite Medaille

Auch Tanja Scholz hat bei den Paralympics einen weiteren Erfolg gefeiert. Die 40-Jährige schwamm ebenfalls über die 50 m Freistil (Startklasse S4) in 40,75 Sekunden zur Silbermedaille. Sie schlug zwar als Dritte an, doch die Brasilianerin Patricia Pereira dos Santos wurde wegen eines Fehlstarts disqualifiziert.

Dabei war Scholz angeschlagen ins Finale gegangen. "Ich bin echt erkältet, es hat mich echt umgehauen gerade. Es ist gut, dass ich überhaupt an den Start gehen konnte", hatte sie nach dem Vorlauf am Vormittag gesagt.

Scholz hatte bereits über die 150 m Lagen Gold geholt. Am Sonntag tritt sie zum Abschluss der Paralympics noch über die 50 m Rücken an. im selben Rennen geht auch Gina Böttcher an den Start.

Braunschweigs Medaillentraum geplatzt

Braunschweig schlug im Finale am Freitag (06.09.2024) nach 1:01,29 Minuten an. Damit steigerte er sich deutlich gegenüber dem Vorlauf. Dennoch platzte der Medaillentraum, am Ende wurde er Sechster. Für den 24-Jährigen aus Berlin war es der zweite Start in Paris, über 50 m Freistil hatte er den Endlauf nicht erreicht.

Malte Braunschweig und sein Bruder Ole waren 2021 in Tokio das erste Geschwisterpaar, das im selben Jahr bei Olympia und Paralympics teilgenommen hatte. Ole war vor wenigen Wochen in Paris am Start, hatte ein Einzel-Finale aber verpasst.