Mehr Nationen erringen Medaillen

In Sotschi hatte Deutschland in der Medaillenwertung hinter Russland (80) den zweiten Rang belegt. In Pyeongchang sind nur 30 Russen als Neutrale Paralympische Athleten zugelassen. Für die stehen bislang 17 Medaillen zu Buche. Im Medaillenspiegel von Pyeongchang steht die USA an der Spitze. Schon jetzt haben in Südkorea 24 Nationen Medaillen geholt, in Sotschi waren es insgesamt nur 19. "Diese Verteilung zeigt" , so Quade, "dass die Konkurrenz größer und der Wettkampf härter geworden ist" .