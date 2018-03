Schaffelhuber geht leer aus

Anna Schaffelhuber verpasste als Vierte das Podest um 0,33 Sekunden. Auf Forster hatte die 25-Jährige aber 9,36 Sekunden Rückstand. Schaffelhuber war in Pyeonchang dennoch die erfolgreichste alpine Athletin. Sie gewann Gold in der Abfahrt und im Super-G sowie Silber in der Super-Kombination.

Anna Schaffelhuber

fth | Stand: 18.03.2018, 06:00