Andrea Rothfuss ist bei den Paralympics in Pyeongchang auf dem Weg zu ihrer vierten Silbermedaille. Im Riesenslalom liegt die 28-Jährige in der stehenden Kategorie nach dem ersten Durchgang 1,25 Sekunden hinter der Französin Marie Bochet. Die erst 18 Jahre alte Anna-Maria Rieder ist bei ihrer Paralympics-Premiere Sechste. Rieder sagte nach dem ersten Lauf: "Ich bin ein bisschen vorsichtig gefahren und wusste nicht, wie die Piste ist. Im zweiten Durchgang greife ich voll an."

Andrea Rothfuss im Riesenslalom

Schaffelhuber und Forster zurück

Bei den sitzenden Fahrerinnen fuhr Anna Schaffelhuber nach dem ersten Lauf auf Rang sechs. Super-Kombi-Siegerin Anna-Lena Forster liegt nur einen Platz hinter der zweifachen Goldgewinnerin von Pyeongchang. Schaffelhubers Rückstand auf die drittplatzierte Weltmeisterin Claudia Lösch aus Österreich beträgt 1,59 Sekunden. Die Japanerin Momoka Muraoka zeigte ein außergewöhnliches schnelles Rennen und führt vor Linda van Impelen aus den Niederlanden.

Ristau mit guter Ausgangslage

Bei den Starterinnen mit Sehbeeinträchtigungen liegt Noemi Ristau mit Guide Lucien Gerkau bei Halbzeit auf dem vierten Platz. Der Rückstand der 26-Jährigen auf den Bronzerang beträgt 76 Hundertstelsekunden. Gerkau erklärte: "Der Abstand nach vorn ist in Ordnung. Es ist eine gute Ausgangslage und wir fahren im zweiten Lauf voll auf Angriff. Dann gibt es Sekt oder Selters."

Die zweiten und entscheidenden Durchgänge der verschiedenen Kategorien beginnen um 06.15 Uhr deutscher Zeit.

Kreiter stürzt und verletzt sich an der Schulter

Monoskifahrer Georg Kreiter ist im Riesenslalom gestürzt und hat sich an der Schulter verletzt. Der 33-Jährige wurde nach dem Sturz im ersten Lauf zunächst auf der Strecke behandelt und anschließend für eine weitere Diagnose zum Röntgen ins Krankenhaus gefahren.

