Nachdem am Sonntag nur die sitzenden Athletinnen und Athleten im Langlauf starteten, waren am Montag die stehenden und sehbeeinträchtigten Teilnehmer über über 15 und 20 Kilometer an der Reihe.

Steffen Lehmker vom WSV Clausthal-Zellerfeld beendete das Rennen mit einer Zeit von 49:30:00 Minuten auf Platz sechs und war im Ziel sehr zufrieden mit seinem Auftritt: " Ich freue mich total über das Ergebnis. Mir fällt ein kleiner Stein vom Herzen, denn eine Top-8-Platzierung war mein Ziel und das habe ich jetzt erreicht. Jetzt kann ich ein bisschen entspannter sein. " Denn mit einem Ergebnis unter den besten Acht hat er sich seinen Kaderstatus gesichert und somit auch weitere Fördermittel.

Steffen Lehmker war sehr zufrieden mit seinem sechsten Platz.

Steffen Lehmker wollte sich eigentlich auf Biathlon konzentrieren

Außerdem verriet Lehmker, dass sein Start beim 20-km-Rennen nicht geplant war: " Wir haben im Vorfeld gesagt, dass der lange Langlauf nicht so gut für mich ist und ich mich lieber auf Biathlon konzentriere, weil das doch ganz schön Körner kostet. Jetzt waren die Bedingungen heute aber noch gut und es soll diese Woche ja noch wärmer werden. Die Bedingungen für mich sind einfach besser, wenn die Loipe noch hart ist. Dadurch haben wir entschieden, dass ich starte. Platz sechs ist für mich ein schönes Ergebnis. "

Alexander Ehler erwischte einen gebrauchten Tag

Alexander Ehler war mit seiner Leistung nicht ganz zufrieden. Er ist während einer Abfahrt gestürzt und landete am Ende auf dem achten Platz mit einer Zeit von 50:45,90 Minuten. "Die erste Runde war noch ganz gut. Aber dann habe ich langsam gemerkt, dass die Beine schwer werden. Für mich ist es heute nicht so gut gelaufen, denn 20 Kilometer sind zuviel für mich. Aber ich wollte es probieren, habe aber gemerkt, dass heute nicht mein Tag ist ", so der gebürtige Kasache nach dem Rennen.

Für Alexander Ehler waren die 20 Kilometer im Langlauf zuviel des Guten.

Der Kampf um Gold war eine klare Sache. Der Ukrainer Ihor Reptyukh dominierte das Rennen von Beginn an und lag bei jeder Zwischenzeit an der Spitze. Mit einer Zeit von 44:52,40 Minuten sicherte er sich nach Bronze im Biathlon seine zweite Medaille in Pyeongchang. Auch Benjamin Daviet holte sein zweites Edelmetall. Nach Gold im Biathlon sicherte sich der Franzose im Langlauf Silber. Der Norweger Hakon Olsrud holte Bronze.