Der Sieg in der sitzenden Disziplin über 7,5 Kilometer Langlauf ist an den Südkoreaner Eui-Hyun Sin gegangen. Der 37-Jährige war sichtlich ergriffen. Damit feiern die Südkoreaner ihre erfolgreichsten Winter-Paralympics aller Zeiten. Immerhin gab es mehr Medaillen als je zuvor. Vor den Spielen in Pyeongchang hatte Südkorea im ewigen Paralympics-Medaillenspiegel mit zwei Silbermedaillen auf Rang 24 gelegen. Nun gab es mit Bronze im Schlitteneishockey, Sins Bronze über 15 Kilometer und dem Gold-Triumph drei Erfolge vor heimischem Publikum.

Zweiter wurde Daniel Cnossen aus den USA . Maksym Yarovyi aus der Ukraine holte Bronze.

Hitze macht Martin Fleig zu schaffen

Martin Fleig belegte im Langlauf über 7,5 Kilometer Platz sieben. Einen Tag nach seinem Triumph im Biathlon war der 28-Jährige mit dem Ergebnis zufrieden.

"Der Wettkampf war in Ordnung. Gestern hatten wir schönes Winterwetter und heute ist wieder der Frühling ausgebrochen. Für mich war es zu heiß, sodass ich am Ende nichts mehr entgegensetzen konnte."

Ehler wird Neunter

Alexander Ehler kam über 10 Kilometer in der stehenden Kategorie auf Platz neun. Es sei ein schwieriger Lauf gewesen, dennoch sei er mit dem Abschneiden bei den Spielen zufrieden, so Ehler.