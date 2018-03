Die Reiseplanung übernehmen sie ja auch. Worauf ist da zu achten?

"Also, einige sitzen gern am Fenster. Ich sitze zum Beispiel liebend gern am Fenster (lacht). Die Frage ist natürlich, wie das mit dem Toilettengang ist. Da ist es natürlich einfacher, wenn man am Gang sitzt. Da gibt es diese Sackkarren, Transportrollstühle im Flieger. Da kommt man leichter zur Toilette."

Und welches Equipment darf bei Ihnen nicht fehlen, wenn es zu einem Spiel geht?

"Ich brauche nicht viel. Ich brauche die deutsche Fahne - mein Outfit. Dann benötige ich noch die Fähnchen zum Verteilen und einen Stift mit den deutschen Farben. Den habe ich in weiser Voraussicht aus Deutschland mitgebracht. Außerdem habe ich ja noch meine unglaublich unwiderstehliche Persönlichkeit (lacht). Gerade in Korea sind Kinder ja zu Älteren höflich. Wenn ich sie anspreche, ‚annyeong haseyo‘ sage, sind sie ganz glücklich. Ich rufe ‚hey, Germany‘ und mache klar, dass das ein gutes Team ist. Und dann trauen sich die Kinder nach und nach und wollen schwarz-rot-goldene Streifen auf ihren Wangen."

Und die große Deutschland-Flagge in Ihren Händen, ist die ein Glücksbringer?

"Absolut, jetzt muss es die sein. Bei den ersten Spielen hatte ich nur die Papierfähnchen. Doch dann kam das Team vom Alpenhaus und hat mir diese Flagge mitgebracht. Sie ist jetzt immer dabei."

Petra Schlitt mit ihrem Farbstift

Die Papierfähnchen sind wahrscheinlich bald alle verteilt, oder?

"Ja, ich habe nicht genug. Mir fehlen noch welche. Das war ein Riesenbündel. Vielleicht muss ich noch einmal Nachschub ordern."

Warum machen Sie das alles? Sie könnten sich ja auch zu hundert Prozent auf das Spiel konzentrieren.

"Es ist Werbung für den Sport. Du kannst curlen, wenn Dir für Basketball oder Leichtathletik die Kondition fehlt. Es ist auch gut, neue Leute fürs Curling zu gewinnen. Du kannst super schnell erfolgreich sein, denn die Szene ist klein."

Sie können laufen. Haben Sie denn mal Curling oder Rollstuhlcurling ausprobiert?

"Ja, aber es ist nicht mein Ding. Es ist mir zu wacklig auf dem Eis. Am liebsten hätte ich ja Beach-Curling (lacht). Mir blutet schon ein bisschen das Herz, weil draußen die Sonne scheint und wir hier drinnen sitzen. Aber gut, man muss Prioritäten setzen."

Stand: 14.03.2018, 12:56