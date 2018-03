Wright schaute aber nicht zurück sondern nach vorn. Sie hatte beim Eishockey im Tor gestanden, aber als Mutter blieb ihr dafür keine Zeit: "In unserer kleinen Gemeinde hatte ich keine Möglichkeit, mit meinem Schlitten aufs Eis zu gehen. Ich habe meine Kinder aufgezogen und kam etwas vom Sport weg."

Einige Jahre später erhielt Wright eine Einladung, die sie nicht ablehnen konnte: "Leute haben mir erzählt, ich sollte mal Rollstuhlcurling ausprobieren. Also bin ich eines Tages auf das Eis gegangen und habe es absolut geliebt." Sie schwärmt: "Ich bin gern auf dem Eis und liebe die Freundschaften, die im Team entstanden sind. Rollstuhlcurling ist solch ein wunderbarer und sozialer Sport, dass ihn jeder probieren sollte."

Kanadas viertes Rollstuhlcurling-Gold in Folge möglich