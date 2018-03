Ausgerechnet vor dem Spiel gegen die Schweiz steht Deutschlands Curling-Team extrem unter Druck. Nach der Niederlage gegen Großbritannien droht das Turnier-Aus.

Dabei freut sich die deutsche Curling-Mannschaft eigentlich auf den Gegner aus dem Nachbarland: Heike Melchior ist mit Stephan Pfister, dem Bundestrainer der Schweiz, zusammen. Harry Pavel wohnt in der Schweiz und hat dort das Curlen kennengelernt. Zudem haben die Schweizer dazu beigetragen, dass Curling nun auch Deutschland praktiziert wird. Bundestrainer Bernd Weißer erklärte schon im Sportschau-Interview: "Man setzt sich mit dem Gegner an einen Tisch und trinkt einen Kaffee oder ein Bier zusammen. Das zahlt dann der Gewinner."

Und dieses Mal? Beim 3:8 gegen Großbritannien gab Deutschland auf. Zeitweise lagen fünf und mehr Steine vor dem Haus – ein Durchkommen kaum möglich. Skip Christiane Putzich sagte: "Das ist jetzt Harakiri." Vor allem die Männer Pavel und Wolf Meißner hingen mit ihren Quoten hinterher. Das Team ist niedergeschlagen. Nach oft zwei Spielen pro Tag wirkt das Team müde. Doch Putzich appellierte an ihre Teamkameraden: "Ihr könnt jetzt nicht alle rausgehen. Ich kann nicht viermal allein spielen."

Deutsches Rollstuhlcurling-Team mit Harry Pavel, Heike Melchior und Christiane Putzich

Sie entscheidet, wie viel das Team riskiert. Sie legt fest, in welchem End der Angriff erfolgt. Bis dahin hat Putzich schon hunderte oder tausende Male auf ihrem Kaugummi herumgekaut. Die Anspannung ist in jedem Spiel da. So oft ist es eine Nervenschlacht und die Curlerin des Curling Clubs Füssen hat einen Riesendruck. Ordentlich spielen reicht nicht – wenn nur alle vier Jahre das Großereignis Paralympics ansteht.

Deshalb steht nun ein gemeinsames Essen an sowie eine Besprechung mit Mentaltrainer Christian Heiß. Der forderte, dass Deutschland nun angreift. Seine Devise: "Druck machen, vorlegen und nicht nervös machen lassen."