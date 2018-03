Von Beginn an schlichen sich zahlreiche Ungenauigkeiten ins Spiel der Deutschen, die nicht an die Leistungen der vergangenen Tage anknüpfen konnten. Die Schweden mit Viljo Pettersson Dahl konnten daraus in den ersten Ends Profit schlagen und gingen deutlich in Führung. Nach vier Ends lag das deutsche Team fast schon aussichtslos mit 0:8 zurück.

In der zweiten Hälfte des Spiels steigerte sich die deutsche Mannschaft und konnte das fünfte End mit 3:0 gewinnen. Auch im sechsten und siebten End konnten Harry Pavel & Co. Boden gut machen.

Rückstand für die Deutschen zu groß

Dennoch benötigten die Deutschen ein Wunder vor dem letzten End, denn der Rückstand war mit 5:8 noch immer sehr groß. Das Wunder blieb aber aus und somit gab es eine verdiente Niederlage.

Mit vier Siegen und zwei Unentschieden stehen die Deutschen aber noch immer gut in der Tabelle da und sind aktuell gemeinsam mit Kanada und Großbritannien auf dem dritten Platz. Das nächste Spiel steht bereits am Dienstag um 11:35 Uhr gegen Norwegen (2S - 4N) an.

Vom 09. bis 18. März berichten wir im ARD-Hörfunk, im Ersten und den Dritten Programmen ausführlich über die Paralympischen Spiele.

jbr | Stand: 13.03.2018, 09:35