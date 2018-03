Dabei kam die Mannschaft gut ins Spiel. Nach dem ersten End führten Heike Melchior, Wolf Meißner, Harald "Harry" Pavel und Teamkapitän Putzich mit 1:0. Das kanadische Team fand zu Beginn nicht zu seiner Form und verschenkte das zweite End, in dem es den letzten Stein hatte.

Risikofreude wird nicht belohnt

Die deutsche Mannschaft zeigte nach vier Niederlagen in Serie eine konzentrierte Leistung, schaffte es aber nicht, die eigenen Steine im Haus zu halten. Im dritten End verpasste Putzich einen kanadischen Stein, sodass der Paralympics-Sieger von 2014 drei Steine schreiben konnte (3:1). In der Folge ging Putzich mehr Risiko, das aber nicht belohnt wurde - nach vier Ends stand es 4:1 für Kanada.

Skip Christiane Putzich

Teammanagerin Petra Schlitt war dennoch begeistert:

"Ich bin so stolz auf unser Team, das gegen die größte Curling-Macht mithalten kann."

Ab dem fünften End wurden die deutschen Rollstuhlcurler offensiver. Meißner spielte einen herausragenden Stein, als ihm ein Double Take-Out gelang. Danach fehlte den deutschen Steinen wie in den vergangenen Partien häufig die Präzision. Am Ende konnte das deutsche Team nicht mehr mithalten. Beim Stand von 2:6 warfen Putzich & Co. im achten End das Handtuch.

"Kanada hat keine Fehler gemacht. Wenn ein Stein bei uns nicht kam, haben sie das gnadenlos ausgenutzt. Es hat Spaß gemacht, vor solch einer Kulisse zu spielen. Wir sind von unserer Leistung her in der Realität angekommen. Uns fehlt die Konstanz."

Christiane Putzich

Zum Abschluss trifft das deutsche Team auf Finnland.

