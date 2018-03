Clara Klug hat bei ihren ersten Paralympics die zweite Bronze-Medaille im Biathlon gewonnen. Die 23-Jährige musste sich über 12,5 Kilometer bei den sehbehinderten Starterinnen nur der Neutralen Paralympischen Athletin Michalina Lisowa und der Ukrainerin Oxana Schischkowa geschlagen geben. Vor Freude küsste Klug im Ziel den Schnee. Schon über zehn Kilometer hatte die Münchnerin den Bronze-Rang belegt.

Bei insgesamt vier Schießeinlagen leistete sich Klug keinen Fehler. Auf der Strecke wurde sie von ihrem Begleitläufer Martin Härtl mit verbalen Kommandos geführt. Härtl erhält ebenfalls die Medaillen.

Clara Klug

Umstrittene Lisowa räumt in Pyeongchang ab

Die umstrittene Lisowa holte sich in Südkorea bereits fünf Medaillen. Zwei goldene, zwei silberne und eine bronzene. Der Deutsche Behindertensportverband ( DBS ) hatte wegen ihrer kurzfristigen Starterlaubnis einen Protestbrief an das Internationale Paralympische Komitee ( IPC ) gesendet, weil Lisowas Name nach Ansicht des DBS im McLaren-Report vermerkt sei. Das IPC glaube, dass sie sauber sei. Deshalb habe die Mehrheit des IPC-Board die Starterlaubnis unterstützt, erklärte Präsident Andrew Parsons.

fth | Stand: 16.03.2018, 07:45