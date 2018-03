Video starten, abbrechen mit Escape Paralympischer Biathlon - der goldene Zieleinlauf von Eskau | Sportschau | 16.03.2018 | 02:06 Min. | Verfügbar bis 31.12.2018 | Das Erste

Paralympics

Andrea Eskau gewinnt zweites Biathlon-Gold

Andrea Eskau hat das Biathlon-Rennen über 12,5 Kilometer gewonnen. Mit ihrer zweiten Goldmedaille und ihrer insgesamt vierten Medaille in Pyeongchang stieg sie zur aktuell erfolgreichsten deutschen Athletin der Spiele auf. Eskau blieb beim Schießen fehlerfrei. Silber ging an die US-Amerikanerin Oksana Masters, Bronze an Lidziya Hrafeyeva aus Weißrussland.