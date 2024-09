Schwimmen bei den Paralympics Schott landet auf Rang sieben - Scholz muss Finale absagen Stand: 07.09.2024 18:00 Uhr

Verena Schott hat in ihrem letzten Paralympics-Rennen in Paris über 100 m Rücken den siebten Platz belegt. Gina Böttcher geht um 19.04 Uhr über 50 m Rücken ins Becken, während die erkrankte Tanja Scholz auf der Startliste fehlt. Den Abschluss für die deutschen Schwimmer bei den Wettkämpfen in der französischen Hauptstadt macht der dreifache Medaillengewinner Josia Topf um 19.56 Uhr.

Schott war in der Vorbereitung durch eine Atemwegsinfektion zurückgeworfen worden. Dennoch erreichte sie insgesamt drei Finalläufe. Über 100 m Rücken schlug sie nach 1:31,71 Minuten an. Der Sieg ging an die Chinesin Yuyan Jiang, die bei allen ihrer sieben Starts Gold gewonnen hat und einen neuen Weltrekord aufstellte.

Die 35-jährige Schott hatte in Paris Platz fünf über 100 Meter Brust und Rang sieben über 200 Meter Lagen geschafft. Über 50 Meter Freistil und Schmetterling hatte sie den Einzug ins Finale verpasst.

Schott verlässt Paris mit einem Lächeln. "Es war das letzte Rennen, ich habe mich sehr darauf gefreut. Es war noch einmal großartig", sagte sie im Sportschau-Interview. Bevor sie die Heimreise antritt, steht am Sonntag noch ein Ausflug zum Louvre an. Nach den Strapazen der Wettkämpfe freut sich Schott auf die Abwechslung abseits des Schwimmbeckens ganz besonders.

Finals mit Scholz, Böttcher und Topf

Im Finale über 50 m Rücken in der Startklasse S4 tritt um 19.04 Uhr Gina Böttcher an. Eigentlich hätte auch Tanja Scholz ins Rennen gehen sollen. Doch die 40-Jährige musste ihren Start krankheitsbedingt absagen. Schon nach dem Gewinn der Silbermedaille am Freitag über 50 m Freistil war Scholz erkältet gewesen und hatte offengelassen, ob sie am Samstag antreten wird. Da nur acht Athletinnen an den Start gehen, entfiel über diese Distanz der Vorlauf.

Den Abschluss der Schwimm-Wettkämpfe aus deutscher Sicht macht dann Josia Topf. Mit einer Zeit von 3:51,11 Sekunden hatte der Gold-, Silber- und Bronzegewinner von Paris sein Halbfinale über 200 m Freistil als Zweiter beendet und schwamm die insgesamt sechstbeste Vorlaufzeit. Im Gegensatz zu seinen bisherigen Starts sind die Aussichten auf eine Medaille angesichts der Streckenlänge sehr gering, sein Rückstand auf die Top 3 lag in den Halbfinals bei über 16 Sekunden.

"Ich rechne mir jetzt erstmal keine Chancen aus, ich bin einfach dankbar, im Finale zu sein", sagte Topf im Sportschau-Interview. "Ich will mein eigenes Rennen machen und es schön und adäquat zu Ende bringen. Ich habe Ansprüche an mich selbst und möchte es gut machen - und es kann ja immer was passieren."