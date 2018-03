Anna Schaffelhuber, Anna-Lena Forster und Andrea Rothfuss haben am Mittwoch Chancen auf ihre nächsten Medaillen - der Riesenslalom steht an. In diesem Rennen will auch die 18 Jahre alte Anna-Maria Rieder erstmals in das paralympische Geschehen eingreifen.

In der Langlaufloipe ist erneut Andrea Eskau gefordert. Die 46-Jährige kann im Sprint ihre dritte Medaille bei den Winterspielen in Südkorea holen. Die deutschen Curler spielen gegen Großbritannien und die Schweiz.