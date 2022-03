Anna-Lena Forsters bekommt zum Abschluss der alpinen Wettbewerbe der Frauen noch einmal die Chance auf ihr zweites Paralympics-Gold in Peking. Auf die Monoski-Athletin wartet am Samstag (12.03.2022) in der sitzenden Klasse ihre Spezialdisziplin – der Slalom.

Slalom sitzend: Forster will die Titelverteidigung

"Ich will es gar nicht mehr sehen und muss das noch ein bisschen verarbeiten, aber bis zum Abend ist alles wieder in Ordnung" , betonte Forster im Sportschau-Interview nach der um sechs Hundertstel Sekunden verpassten Bronzemedaille im Riesenslalom. Für das letzte Rennen "bin ich super motiviert, Slalom ist meine Stärke, einfach mein Ding, und will da zeigen, was ich kann." Das große Ziel: Die Titelverteidigung nach Gold in Pyeongchang vor vier Jahren.

Slalom stehend: Rothfuss und Rieder keineswegs chancenlos

Nach ihrer Riesenslalom-Bronze geht Andrea Rothfuss – nunmehr 14-fache Paralympics-Medaillengewinnerin – umso befreiter in den Slalom der stehenden Klasse. In Pyeongchang 2018 gab es in dieser Disziplin Bronze, 2010 in Vancouver Silber und 2014 in Sotschi sogar Gold für die mittlerweile 32-Jährige. Zudem ist Anna-Maria Rieder, immerhin Slalom-Vierte bei der WM in Januar Lillehammer, keineswegs chancenlos.

Auch für Noemie Ristau (mit Guide Paula Brenzel) geht es bei den Sehbeeinträchtigten nach Rang zehn im Riesenslalom und Rang fünf im Super-G um ein erfolgreiches Peking-Ende.

Langlauf: Deutsches Quintett über die mittleren Distanzen

Derweil stehen die letzten Einzelrennen im Langlauf an. Über die mittleren Distanzen geht nur noch ein deutsches Duo in die Loipe.

Bei den sehbeeinträchtigten Männern verzichtet Nico Messinger (mit Guide Robin Wunderle) auf die zehn Kilometer. Bei den Frauen ist Leonie Walter nicht am Start. In der sitzenden Klasse fehlen Anja Wicker und Martin Fleig.

Dafür hoffen die bislang unersättliche Medaillenlieferantin Linn Kazmaier (mit Guide Florian Baumann) und Johanna Recktenwald (mit Guide Valentin Haag) auf den nächsten Coup.