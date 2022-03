Para-Biathlon: Silber für Fleig, Bronze für Wicker

"So schnell lasse ich mich nicht verunsichern. In den nächsten Tagen wird attackiert" , hatte Anja Wicker am nach ihrem vor allem beim Schießen nicht zufriedenstellenden Paralympics-Auftakt kämpferisch betont. Die Weltmeisterin war im Sprint lediglich Fünfte geworden.

Im Zehn-Kilometer-Rennen am Dienstag setzte sie dann ein Ausrufezeichen: Wicker gewann Bronze. Für die 30-Jährige ist es nach Gold und Silber in Sotschi 2014 die insgesamt dritte Paralympics-Medaille. Gold ging an die in der Ukraine geborene US-Amerikanerin Oksana Masters, die bereits ihre dritte Medaille in Peking holte. Masters hatte bereits beim Auftakt der Biathlon-Wettkämpfe gesiegt.

Silber – auch Fleig bricht den Bann

Auch Martin Fleig wollte "angreifen" nach bisher noch nicht zufriedenstellenden Vorstellungen in Peking. Und auch ihm glückte das bravourös: Silber im Zehn-Kilometer-Rennen für den deutschen Fahnenträger – Fleigs zweite Paralympic-Medaille nach Gold in Pyeongchang vor vier Jahren.

Zehn Kilometer sehbeeinträchtigt: Drei Deutsche am Start

"Spaß haben, Erfahrung sammeln, meine Leistung abrufen" , ist die Devise von Johanna Recktenwald. Bei ihrem Paralympics-Debüt im Sprint wurde die 20-Jährige respektable Siebte. Jetzt geht sie in der noch einmal vier Kilometer längeren mittleren Distanz ins Rennen.

Noch mehr als Erfahrung sammelte Leonie Maria Walter in den vergangenen drei Tagen – nämlich jeweils Bronze im Biathlon-Sprint und erst am Montag im klassischen Langlaufstil. Ob die 18-Jährige kaum 24 Stunden später gleich die nächste Überraschung schaffen kann? Bei der von den ukrainischen Startern dominierten Männerkonkurrenz bekommt Nico Messinger nach Rang sieben im Sprint seinen nächsten Einsatz.