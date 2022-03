Paralympics-Tag 1: Forster mit Silber-Abfahrt, Sensationsmedaillen im Biathlon

Sie hatte Medaillen angekündigt – und gleich im ersten Wettkampf geliefert. Die sitzende Monoski-Athletin Anna-Lena Forster holte Silber in der Abfahrt bei den Paralmpics 2022 in Peking. Forsters Fahnenträgerpartner Martin Fleig und Anja Wicker verpassten hingegen im Biathlon-Sprint über sechs Kilometer jeweils das Podest – ganz anders Marco Maier sowie die Teenagerinnen Linn Kazmaier und Leonie Walter.

Para Ski Alpin: Nur Muraoka schneller als Forster

Die beiden Favoritinnen haben am Xiaohaituo Mountain die ersten Ausrufezeichen gesetzt. Anna-Lena Forster, das deutsche Aushängeschild dieser Spiele in Peking, musste sich in der sitzenden Monoski-Abfahrt nur der Japanerin Momoka Muraoka aus Japan geschlagen geben – mit 0,82 Sekunden Rückstand.

Nach Doppelsilber und Bronze in Sotschi sowie Doppelgold in Pyeongchang ist es Forsters insgesamt sechste Paralympicsmedaille. Als Dritte sicherte sich Sitong Liu aus China (+2,33 Sekunden) Bronze.