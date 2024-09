Zusammenfassung Paralympics-News kompakt - Alles Wichtige von Freitag Stand: 06.09.2024 23:26 Uhr

Dreimal Silber und dreimal Bronze - das deutsche Team hat seine Medaillenbilanz am drittenletzten Wettkampftag aufpoliert. Verantwortlich dafür zeichneten Sprinter Johannes Floors, die Schwimmer Josia Topf und Tanja Scholz, Judoka Lennart Sass, Tischtennisspielerin Juliane Wolf und die Dressur-Reiterinnen. Ergebnisse und News der Paralympics in Paris von Freitag, 6. September.

Para-Leichtathletik: Silber für Floors - Woodhall gewinnt 400-m-Finale

Er wollte Gold, doch Hunter Woodhall war nicht zu schlagen: Sprinter Johannes Floors hat im Finale über 400 Meter Silber gewonnen - und war danach von sich selbst enttäuscht. Katrin Müller-Rottgardt verpasste mit ihrem Guide Noel-Philippe Fiener das Finale über 200 m. Zum Artikel

Para-Schwimmen: Topf gewinnt Bronze - Scholz jubelt über Silber

Josia Topf hat im Schwimm-Finale über 50 m Freistil Bronze gewonnen - es ist seine dritte Medaille in Paris. Tanja Scholz schlug in derselben Disziplin ebenfalls als Dritte an, gewann nach der Disqualifikation einer Kontrahentin aber Silber. Malte Braunschweig verpasste über 100 m Schmetterling die erhoffte Medaille. Zum Artikel

Para-Reiten: Deutsches Dressur-Team erfüllt sich Medaillen-Traum

Nach langem Warten durfte das deutsche Dressur-Team jubeln: Anna-Lena Niehues, Regine Mispelkamp und Heidemarie Dresing erfüllten sich mit Platz drei auf der Anlage am Schloss Versailles den Medaillen-Traum. Zum Artikel

Para-Judo: Debütant Sass sichert sich Bronze

Paralympics-Debütant Lennart Sass aus Rendsburg darf sich über die Bronzemedaille im Para-Judo freuen. Der 24-jährige dominierte im "kleinen Finale" in der Klasse bis 73 Kilo gegen einen Usbeken. Zum Artikel

Para-Tischtennis: Niederlage im Halbfinale - Bronze für Wolf

Juliane Wolf hat im Tischtennis-Halbfinale die Überraschung verpasst. Sie unterlag der Weltranglistenersten Aida Husic Dahlen aus Norwegen deutlich mit 0:3. Dennoch fährt sie mit zwei Medaillen von den Sommerspielen zurück nach Hause. Zum Artikel

Sitzvolleyball: Deutsches Team muss sich mit Rang vier anfreunden

Große Enttäuschung bei der deutschen Sitzvolleyball-Nationalmannschaft: Im Spiel um Bronze unterlag der Vize-Europameister nach umkämpftem Spiel gegen Ägypten knapp mit 2:3-Sätzen. Gold sicherte sich Rekordchampion Iran. Zum Artikel

Rollstuhl-Fechten: Schmidt scheidet in Hoffnungsrunde aus

Rollstuhl-Fechter Maurice Schmidt hat drei Tage nach seinem überraschenden Paralympics-Sieg mit dem Säbel eine Enttäuschung erlebt. Im Turnier mit dem Degen verlor der an Position eins gesetzte Böblinger im Achtelfinale. Anschließend schied der 25-Jährige in der Hoffnungsrunde aus. Zum Artikel

Para-Kanu: Deutsches Trio muss Umweg nehmen

Das deutsche Para-Kanu-Trio Edina Müller, Anja Adler und Felicia Laberer muss über den Umweg Halbfinals in die Endläufe paddeln. In den Vorläufen verpassten alle drei deutschen Boote den direkten Einzug in die Finals am Sonntag. Zum Artikel

Rollstuhl-Basketball: USA spielen im Finale gegen die Niederlande

Die Frauen-Teams aus den USA und den Niederlanden bestreiten am Sonntag (08.09.2024) das Finale im Rollstuhl-Basketball. Den Amerikanerinnen gelang im Halbfinale ein knapper Sieg gegen China. Die Niederlande setzten sich gegen Kanada durch. Zum Artikel