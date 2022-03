Auch im Para-Riesenslalom der Männer am Donnerstag (10.03., ab 1.30 Uhr MEZ ) werden die beiden deutschen Starter der stehenden Konkurrenz aller Voraussicht nach nicht auf die vordersten Plätze fahren – zu groß ist die Konkurrenz um den französischen Doppel-Paralympicssieger Arthur Bauchet.

Erste Paralympics für Kress und Glötzner

Leander Kress und Christoph Glötzner hingegen sollen ihre ersten Paralympics genießen und Erfahrungen sammeln. "Für die Beiden gilt: Dabei sein ist alles" , betonte Bundestrainer Justus Wolf im Vorfeld der Wettkämpfe das traditionelle olympische- und paralympische Motto.

Die Nachwuchsfahrer sind gute Freunde: "Dass wir beide zusammen zu den Paralympics dürfen, ist das Beste, was uns passieren konnte. Einfach mega!" , sagte Kress in einem Verbandsinterview.

Der 21-jährige hat am Xiaohaituo Mountain bereits drei Wettkämpfe hinter sich. Zum Auftakt stürzte er in der Abfahrt, blieb zum Glück unverletzt. Es folgten Rang 27 im Super-G und zuletzt ein respektabler 17. Platz in der Super-Kombination.

Glötzner blickt schon auf Mailand-Cortina 2026