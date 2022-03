Nach zwei siebten Plätzen im Biathlon hofft der sehbeeinträchtigte Nico Messinger mit Guide Robin Wunderle bei den Paralympics 2022 in Peking am Mittwoch (08.03.2022) darauf, im Freistilsprint der Langläufer die vordersten Plätze anzugreifen.

Männer: Messinger und Maier hoffen

Die Strecke in Zhangjiakou, auf der immer wieder die 1:1-Technik gefordert ist, sollte Messinger und Wunderle dabei zugutekommen. "Das können Nico und Robin" , sagt Bundestrainer Ralf Rombach im Vorfeld der Paralympics. In der 1:1-Technik werden bei jedem Beinabstoß beide Stöcke eingesetzt.

In der stehenden Klasse gilt zudem Marco Maier, am vergangenen Samstag Silbermedaillengewinner im Biathlon-Sprint, durchaus als Treppchenkandidat.

Frauen: Wo landen Wicker und die Youngster?

In der sitzenden Klasse der Frauen-Konkurrenz will Anja Wicker direkt nach ihrer befreienden ersten Medaille dieser Paralympics den nächsten Angriff starten.

Bei den sehbeeinträchtigten Frauen stehen einmal mehr die bis dato überragend aufgelegten Nachwuchssensationen im Fokus. Wie steht es um den Krafthaushalt der neuen Biathlon-Paralympicssiegerin Leonie Maria Walter (mit Guide Pirmin Strecker)? Knüpft Doppel-Silbermedaillengewinnerin Linn Kazmaier (mit Guide Florian Baummann) auch im Sprint an ihre Leistungen an? Außerdem am Start: Johanna Recktenwald (mit Guide Valentin Haag).

Sechs Medaillenentscheidungen

Insgesamt stehen sechs Medaillenentscheidungen in der sitzenden, stehenden und sehbeeinträchtigten Klasse der Frauen und Männer an. Um 3.00 Uhr MEZ beginnen die Qualifikationsläufe - es folgen die Halbfinals und ab 6.45 Uhr dann die Finals.