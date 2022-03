Skilangläufer Marco Maier greift im Freistil-Sprint bei den Paralympischen Spielen in Peking nach einer Medaille. Der 22 Jahre alte Oberstdorfer lief in der Qualifikation der stehenden Klasse in 2:43,67 Minuten Bestzeit und zog im anschließenden Halbfinale souverän in den Medaillenlauf ein. Nach seinem zweiten Platz im Biathlon-Sprint gehört Kurzstreckenspezialist Maier am Mittwoch (09.03.2022) wiederum zu den Podestkandidaten.

Walter und Kazmaier folgen Maier

Auch die 18-jährige Biathlon-Sensationssiegerin Leonie Walter mit Guide Pirmin Strecker und die 15-jährige Linn Kazmaier, die im Biathlon-Sprint und über die Langdistanz im Langlauf jeweils Silber geholt hatte, mit Guide Florian Baumann untermauerten in der Sehbeeinträchtigten-Klasse mit jeweils starken Halbfinalrennen ihre Medaillenambitionen. Johanna Recktenwald mit Guide Valentin Haag zog zwar problemlos ins Halbfinale ein, kam dort aber nicht an Walter und der Österreicherin Carina Edlinger vorbei.



Insgesamt stehen sechs Medaillenentscheidungen in der sitzenden, stehenden und sehbeeinträchtigten Klasse der Frauen und Männer an. Ab 6:45 Uhr beginnen die Finals.

Wicker und Ehler verpassen Finale

In der sitzenden Klasse der Frauen war für Biathlon-Bronzemedaillengewinnerin Anja Wicker – als Sechste ihres Laufs – im Halbfinale Schluss. Der mit 52 Jahren älteste deutsche Teilnehmer Alexander Ehler hatte in Marco Maiers Startklasse knapp den Einzug in die Vorschlussrunde geschafft, dort musste er jedoch als Fünfter seines Laufs die Segel streichen.

Messinger scheidet vorzeitig aus

Nico Messinger, der sich Klasse der Sehbeeinträchtigten mit Guide Robin Wunderle Medaillenhoffnungen gemacht hatte, war als einziger Starter des Team D bereits in der Qualifikation ausgeschieden, es fehlten 35 Hundertstel zum Einzug ins Halbfinale.