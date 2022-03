Vorschau Paralympics Tag 4: Endlich Edelmetall für Wicker und Fleig?

"So schnell lasse ich mich nicht verunsichern. In den nächsten Tagen wird attackiert" , hatte Anja Wicker am vergangenen Samstag nach ihrem vor allem beim Schießen nicht zufriedenstellenden Paralympics-Auftakt kämpferisch betont. Die Weltmeisterin kam im Sprint der sitzenden Klasse lediglich auf Rang fünf.

10 Kilometer sitzend: Wicker und Fleig wollen angreifen

Am Dienstag (08.03.2022, ab 3 Uhr im Livestream bei Sportschau.de) hat Wicker nun die nächste Chance auf ihr erstes Edelmetall der Spiele von Peking – und zwar über die mittlere Distanz (10 Kilometer). Wickers wiederum gefährlichste Konkurrentinnen sind die Sprint-Medaillengewinnerinnen Oksana Masters ( USA ), Yilin Shan (Chine) und Kendall Gretsch ( USA ).

Bei den sitzenden Männern geht der deutsche Fahnenträger Martin Fleig ins Rennen. Ebenso wie Teamkollegin Wicker will der 32-Jährige über die zehn Kilometer "angreifen" , kündigte er am Sonntag nach seinem neunten Platz über die lange Langlaufdistanz (18 Kilometer) an. Zuvor war Fleig im Biathlon-Sprint Fünfter geworden.

08.03. | Paralympics live - Para Biathlon: sitzend, stehend & sehbeeinträchtigt, ab 3 Uhr. Sportschau. . 05:25:00 Std. . Verfügbar bis 08.03.2022. Das Erste.

10 Kilometer sehbeeinträchtigt: Drei Deutsche am Start

"Spaß haben, Erfahrung sammeln, meine Leistung abrufen" , ist die Devise von Johanna Recktenwald. Bei ihrem Paralympics-Debüt im Sprint wurde die 20-Jährige respektable Siebte. Jetzt geht sie in der noch einmal vier Kilometer längeren mittleren Distanz ins Rennen.

Noch mehr als Erfahrung sammelte in den vergangenen drei Tage – nämlich jeweils Bronze im Biathlon-Sprint und erst am Montag im klassischen Langlaufstil. Ob die 18-Jährige kaum 24 Stunden später gleich die nächste Überraschung schaffen kann? Bei der von den ukrainischen Startern dominierten Männerkonkurrenz bekommt Nico Messinger nach Rang sieben im Sprint seinen nächsten Einsatz.