Zweimal musste sich die deutsche Fahnenträgerin Anna-Lena Forster auf dem Monoski in der sitzenden Klasse der Japanerin Momoka Muraoka bei diesen Paralympics schon geschlagen geben. Sowohl in der Abfahrt als auch im Super-G blieb der 26-Jährigen aber immerhin Silber.

Para Super-Kombination: Forster ist Topfavoritin

Am Montag (07.032022, ab 2.30 Uhr MEZ ) bekommt Forster bereits die nächste Gelegenheit auf ihr erstes Gold am Xiaohaituo Mountain. In der wetterbedingt um einen Tag vorgezogenen Superkombination gilt sie als Topfavoritin.

In dieser Disziplin triumphierte sie sowohl vor vier Jahren in Pyeongchang als auch im Januar bei der WM in Lillehammer. "Ich bin parat" , kündigte Forster schonmal an. Die Super-Kombination setzt sich aus je einem Durchgang im Super-G und einem im Slalom zusammen.

In der stehenden Klasse lauern auch Routinierin Andrea Rothfuss und Anna-Maria Rieder auf ihr erstes Edelmetall in Peking. Zudem hat Noemie Ristau nach Rang fünf im Super-G der Sehbeeinträchtigten weiter Selbstvertrauen geschöpft.

Para Langlauf: Teenager und Methusalem über die lange Distanz

15 Jahre und vier Monate ist Linn Kazmaier erst alt - und seit letztem Samstag bereits Silbermedaillengewinnerin bei den Paralympics. Nach ihrer sensationellen Leistung im Biathlonsprint über sechs Kilometer geht der Teenager und jüngstes deutsches Teammitglied nun mit ihrem Guide Florian Baumann auf die lange Distanz (15 Kilometer) im klassischen Stil der sehbeeinträchtigten Langläuferinnen in die Loipe (ab 5.45 Uhr MEZ ).

Zuvor ist bereits Marco Maier, die zweite deutsche Silberüberraschung des ersten Wettkampftages, bei tiefen Minusgraden in Zhangjiakou über 20 Kilometer auf der Strecke.

Ebenfalls am Start: Alexander Ehler, der mit 52 Jahren älteste deutsche Athlet in Peking. "Ich will laufen. Die Strecken hier kommen mir entgegen" , meinte der erst kürzlich von einer Corona-Infektion genese Ehler im Vorfeld. Es sind die zweiten Paralympics des "Methusalems" von Team Deutschland. 2018 in Pyeongchang gewann er mit der Langlauf-Mixedstaffel Bronze.

Para Snowboard: Schmiedt gegen den Pyeongchang-Sieger

Christian Schmiedt hat es bei seiner Paralympics-Premiere ins Viertelfinale des Cross-Wettbewerbes geschafft. Der 33-Jährige aus Backnang fuhr in der Qualifikation der Klasse LL1 die elftschnellste Zeit.