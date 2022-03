Rücktritt steht fest

"Aber wer weiß" , sagte McKeever lachend: "Es sind schon andere verrückte Dinge passiert." An seinem vor den Spielen angekündigten Rücktritt hält er aber fest. "Ich bin alt und grau. Ich wache mit Schmerzen auf und gehe mit Schmerzen ins Bett. Also ist es an der Zeit" , sagte er lachend.

Gerd Schönfelder - deutsche Paralympics-Ikone

Schönfelder hatte seine Siege von Albertville 1992 bis Vancouver 2010 errungen und war 2011 zurückgetreten. 2018 wurde der schulteramputierte Athlet als erster Behindertensportler in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen.

McKeever hat seit Salt Lake City 2002 bei allen Spielen mindestens zweimal Gold gewonnen. Und das ausschließlich im Langlauf. Im Biathlon gewann er nur eine Bronze-Medaille.

Quelle: dpa