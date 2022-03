Paralympics | Paralympics

Para Ski alpin: Forster nach 1. Lauf nur Vierte - Rothfuss hofft noch

Stand: 11.03.2022, 03:33 Uhr

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster droht in ihrem vierten Rennen bei den Paralympics in Peking erstmals eine Medaille zu verpassen. Wie Andrea Rothfuss in der stehenden Klasse liegt sie nach dem ersten Lauf auf Platz vier.