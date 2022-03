Paralympics | Paralympics

Para Ski alpin: Bronze für Rothfuss, Forster verpasst Podest

Stand: 11.03.2022, 06:37 Uhr

Andrea Rothfuss holt die nächste Medaille fürs deutsche Para-Ski-Alpin-Team: Im Riesenslalom gewann sie Bronze in der stehenden Klasse. Anna-Lena Forster verpasste dagegen in ihrem vierten Rennen bei den Paralympics in Peking erstmals das Podest - um sechs Hundertstel.