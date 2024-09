Sportschießen bei Paralympics Tokio-Siegerin Hiltrop scheitert überraschend früh Stand: 01.09.2024 10:37 Uhr

Vor drei Jahren in Tokio hatte Natascha Hiltrop Geld gewonnen, nun hat sie bei den Paralympics in Paris überrschend das Finale im 10 m Luftgewehr-Mixed-Wettbewerb verpasst. In der Qualifikation in der Leistungsklasse R3 (Luftgewehr, liegend, 10 m Mixed) kam sie nur auf 633,6 Ringe und schied überraschend als Neunte aus.

Hiltrop startete schwach, mit 104,8 Ringen in der ersten Serie und fand sich dadurch zunächst im letzten Drittel des Feldes wieder. In der der zweiten Serie konnte sich die Goldmedaillengewinnerin von Tokio steigern und erzielte mit 106,3 Ringen die zweibeste Serie der Konkurrenz.

Hiltrop ist raus - und darf doch weiter von einer Medaille träumen

Anschließend reichte es in der dritten Serie nur für 104,6 Ringe, die bis zu diesem Zeitpunkt schlechteste Serie für Hiltrop. Mit 106,6 Ringen brachte sich Hiltrop wieder in Reichweite der Qualifikationsplätze. 104,8 Ringe in Serie fünf und 106,5 Ringe in Serie sechs reichten am Ende nur für den undankbaren neunten Platz. Nur die ersten acht Teilnehmenden qualifizieren sich für das Finale.

Hiltrop hat noch zwei weitere Chancen sich ihren Medaillen-Traum zu erfüllen. Sie startet in Paris noch in zwei weiteren Luftgewehr-Wettbewerben (R8 & R6).

Auch Liestmann schaut im Finale nur zu

Auch der zweite deutsche Starter hat das Finale verpasst. Tjark Liestmann erreichte bei seiner Paralympics-Premiere Rang 13.