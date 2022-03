Wicker verpasst Podest knapp

Drei Tage nach Bronze über die Mittelstrecke konnte die 30-jährige Anja Wicker bei den Paralympics in Peking über die langen 12,5 Kilometer ihre läuferischen Nachteile am Schießstand nicht wettmachen. Obwohl sie bei allen 20 Schüssen traf, wurde es am Ende kein Podestplatz. Wicker wurde Vierte, zu Bronze fehlten letztlich etwas mehr als zwei Minuten.

Nächstes Gold für Oksana Masters

2014 in Sotschi hatte Wicker Gold über 10 und Silber über 12,5 Kilometer gewonnen. Paralympicssiegerin wurde bei schwierigen Bedingungen auf nasser Piste und mit häufig drehendem Wind trotz einer Strafminute die US-Amerikanerin Oksana Masters. Für die in der Ukraine geborene Masters ist es bereits die vierte Medaille in Peking, die zweite in Gold.