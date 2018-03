"Das jetzige Model ist optimal für uns. Wir haben nie darüber diskutiert, die Paralympics vor Olympia stattfinden zu lassen oder sogar gleichzeitig. Und wir streben es auch nicht an." Mit den Wetterbedingungen müsse man klarkommen, erklärte der 41-Jährige am Donnerstag.

Parsons: "Ablauf hat Vorteile"

"Bei Olympia gab es Probleme mit dem Wind. Nun gab es Schnee und am nächsten Tag war es warm. Wir sind nicht froh darüber, aber es ist nunmal so" , sagte Parsons. Die Austragung der Spiele für Menschen mit Behinderung nach Olympia habe auch Vorteile, wie sich 2016 in Rio de Janeiro gezeigt habe: "Damals gab es bei Olympia Probleme mit dem Athletendorf. Und als wir dann kamen, war alles okay."

Vom 09. bis 18. März berichten wir im ARD-Hörfunk, im Ersten und den Dritten Programmen ausführlich über die Paralympischen Spiele.

fth/dpa | Stand: 15.03.2018, 03:45