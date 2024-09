Para-Schießen bei den Paralympics Hiltrop gewinnt Goldmedaille im Dreistellungskampf Stand: 03.09.2024 16:57 Uhr

Sportschützin Natascha Hiltrop hat bei den Paralympics in Paris im Finale des Dreistellungskampfs die Goldmedaille gewonnen. Die Entscheidung fiel mit dem letzten Schuss.

Nach dem überraschenden Ausscheiden im Mixed-Wettbewerb übertrumpfte Hiltrop am Dienstag (03.09.2024) ihren Silber-Erfolg von Tokio. Die 32-Jährige gewann im Dreistellungskampf mit dem Kleinkaliber in der Startklasse R8.

Hiltrop gewinnt Herzschlag-Finale

Nach dem Kniendanschlag lag Hiltrop mit 149 Ringen noch auf Rang sechs, dank starker 158,1 Ringe im Liegendanschlag katapultierte sich die 32-Jährige auf Rang eins. Im Stehendanschlag präsentierte sie sich nervenstark.

Nachdem sie zwischenzeitlich wieder auf Platz zwei abgerutscht war, überholte sie die Slovakin Veronika Vadovicova mit dem letzten Schuss. Letztlich hatte Hiltrop 456,5 Ringe und lag damit 0,4 Ringe vor Silbermedaillen-Gewinnerin Vadovicova. Bronze ging an die Chinesin Cuiping Zhang.

Natascha Hiltrop zeigte sich im Finale extrem nervenstark.

Vierte Paralympics-Medaille für Hiltrop

Die gebürtige Bonnerin nimmt nach 2012, 2016 und 2021 zum vierten Mal an Paralympischen Spielen teil. In Tokio hatte sie nicht nur Silber im Dreistellungskampf, sondern auch zum ersten Mal in ihrer Karriere Paralympics-Gold gewonnen: Damals triumphierte sie im 10-m-Schießen mit dem Luftgewehr. 2016 in London hatte sie dort mit Silber ihre erste Paralympics-Medaille geholt.

Am Donnerstag (05.09.2024) nimmt Hiltrop in Paris an ihrem dritten und letzten Wettbewerb teil: Dann geht es mit mit freien Gewehr über 50 m im Liegend-Anschlag um die Medaillen.