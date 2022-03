Scholz wünscht deutschem Team Erfolg bei Winter-Paralympics

"Wir freuen uns mit unseren Athletinnen und Athleten in der kommenden Woche auf großartige sportliche Momente", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner in Berlin. Er kündigte an, dass Scholz sich am Mittwoch (15.30) in einer Videoschalte mit einer Gruppe der deutschen Athleten austauschen will.

An den Paralympischen Winterspielen in der chinesischen Hauptstadt nehmen 17 Sportlerinnen und Sportler aus Deutschland teil. Die Wettbewerbe sollen am Samstag starten und bis 13. März laufen. Nicht mit dabei sind Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus. Wegen des Krieges in der Ukraine wurden sie ausgeschlossen.

Quelle: dpa