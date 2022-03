Beucher vom Paralympics-Start "freudig überrascht"

"Wir waren sowas von freudig überrascht, am ersten Tag mit vier Medaillen loszulegen" , sagte Beucher. "Der Start ist vollkommen okay" , erklärte auch Chef de Mission Karl Quade: "Schade, dass es noch zu keinem ersten Platz gereicht hat. Aber abgerechnet wird am Schluss."

Nur drei Nationen mit mehr Podestplätzen

Insgesamt hat der Deutsche Behindertensportverband am Auftakt-Wochenende fünf Medaillen gewonnen, vier silberne und einmal Bronze. Weil Gold fehlt, belegt Deutschland nur Rang zwölf im Medaillenspiegel. In Bezug auf die Anzahl der Podestplätze waren aber nur China (16), die Ukraine (7) und Kanada (6) erfolgreicher.