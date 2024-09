Para-Kanu in Paris Para-Kanu-Trio um Edina Müller muss ins Halbfinale Stand: 06.09.2024 12:19 Uhr

Das deutsche Para-Kanu-Trio Edina Müller, Anja Adler und Felicia Laberer muss über die Halbfinals den Weg ins Finale paddeln. In den Paralympics-Vorläufen am Freitag (06.09.2024) verpassten die Drei den direkten Einzug in die Finals am Sonntag. Nur die jeweils Ersten kommen weiter.

Bundestrainer André Brendel sagte in der Sportschau: "Alles ist super im Plan. Wir haben es geschafft, unsere Traininngsleistungen abzurufen." Auch Edina Müller sei "nahe an der Weltspitze. Das ist ein sehr gutes Signal."

Fahnenträgerin Müller zufrieden mit Leistung als Zweite

Deutschlands Fahnenträgerin Müller lag von Beginn an ihres Kajak-Rennens über 200 Meter in der Klasse KL1 auf Rang zwei hinter ihrer schärfsten Konkurrentin Maryna Mazhula, die Hamburgerin hielt die Position hinter der Ukrainerin bis zum Ende.

Nachdem sie in der Vorbereitung krank war, sagte Müller: "Ich habe schon damit gerechnet, dass ich ins Halbfinale muss. Es war knapp. Ich bin ein richtig gutes Rennen gefahren, ich hoffe, dass ich das da wiederholen kann. Und dann kann es ganz anders aussehen." Die 41-Jährige holte Kanu-Gold in Tokio und triumphierte 2012 in London auch schon im Rollstuhl-Basketball.

Adler Dritte - Laberer Zweite

In der Klasse KL2 kam die Hallenserin Anja Adler auf Rang drei, das Spitzenduo lag mehr als zwei Sekunden zurück. In der Kategorie KL3 fuhr Felicia Laberer aus Berlin hinter der seit vier Jahren ungeschlagenen Laura Sugar (Großbritannien) auf Platz zwei.