Highlights Das sind heute die Paralympics-Höhepunkte Stand: 08.09.2024 00:00 Uhr

Was wird heute, am Sonntag, 8. September wichtig bei den Paralympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

14 Entscheidungen

Ab 8.00 Uhr - Para-Leichtathletik, 4 Finals

Am letzten Wettkampftag sind die Leichtathleten außerhalb des Stade de France zu sehen. In vier Startklassen gehen die Athleten auf die Marathonstrecke. Merle Menje startet erstmals auch auf dieser längsten Strecke. Mit ihrem Rennrollstuhl will sie weit vorn landen (T54, 8.15 Uhr).

Ab 10.00 Uhr - Para-Kanu, 5 Finals

Im Vaires-sur-Marne-Stadion gehen die Kanuten noch einmal auf die Strecke. Zu den Topfavoritinnen auf der Kajak-Strecke über 200 m (Klasse 1/11.25 Uhr) zählt die deutsche Fahnenträgerin Edina Müller, die in Tokio Gold und in Rio Silber gewonnen hatte. Auch Anja Adler (Klasse 2/11.41 Uhr) und Felicia Laberer (Klasse 3/12.15 Uhr) rechnen sich Chancen aus.

Ab 10.30 Uhr - Rollstuhl-Basketball, Finale und Spiel um Platz 3 (F)

In der Bercy-Arena werden die letzten Medaillen vergeben. Die Rollstuhl-Basketballerinnen aus China und Kanada spielen gegeneinander um Bronze (10.30 Uhr). Im Endspiel zwischen den Tokio-Siegerinnen aus den Niederlanden und den USA (13.45 Uhr) geht es um Gold. Die deutschen Frauen beendeten das Turnier in Paris auf Platz sechs.

20.30 Uhr - Schlussfeier

Wie bei den Olympischen Spielen findet auch die große Schlussfeier der Paralympics im Stade de France statt.