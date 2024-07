Badminton bei den Paralympics Stand: 10.07.2024 14:35 Uhr

Badminton gehörte 2021 in Tokio ersten Mal zum paralympischen Programm. Bei der Premiere wurden 14 Goldmedaillen vergeben.

Die Athleten sind im Einzel in sechs Klassen unterteilt: zwei Rollstuhl-Klassen sowie vier stehende. Zudem gibt es jeweils für Frauen und Männer einen Doppelwettbewerb für Rollstuhlfahrer sowie zwei (Frauen und Mixed) in der stehenden Klasse.

Regeln fast identisch mit olympischem Badminton

Die Regeln unterscheiden sich nur in Nuancen vom olympischen Badminton. Das Netz ist ebenfalls 1,55 m hoch. Um einen Satz zu gewinnen, braucht man 21 Punkte, gespielt wird im Modus "best of three".

Rollstuhlfahrer spielen im Einzel auf einem halben Feld ohne den Bereich zwischen Netz und vorderer Aufschlaglinie. In der (Männer-) Klasse SL3 wird auf einem kompletten Halbfeld gespielt.