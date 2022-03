Nach Ausschluss russischer Athleten - ist die Neutralität des Sports real?

Sportschau. . 04:59 Min. . Verfügbar bis 04.03.2023. Das Erste.

Am Tag der Paralympischen Eröffnungsfeier in Peking besprechen Uwe Schulz und Timo Oberhauser in der WDR5 Presseschau, inwiefern Sport und Politik voneinander trennbar sind.