Alpine Super-Kombination - Anna-Lena Forster "verschläft" den Super-G

Paralympics: Runde drei bei Forster vs. Muraoka

Bei den Paralympics 2022 in Peking steht das nächste Duell zwischen Anna-Lena Forster und Momoka Muraoka an – die Ski-Alpin-Kombination wartet. Außerdem gehen zwei deutsche Silberüberraschungen in die Loipe. Die Vorschau auf Tag 3. | mehr