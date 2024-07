Zweiter Erfolg im zweiten Spiel Deutsche Handballer feiern Kantersieg gegen Japan Stand: 29.07.2024 10:29 Uhr

Die deutschen Handballer haben auch ihr zweites Gruppennspiel im olympischen Turnier gewonnen. Das Team von Alfred Alfred Gislason bezwang den Underdog aus Japan mit 37:26.

Von Nicole Schmitt

Die deutschen Handballer begannen fulminant und gingen dank eines schnellen Umschaltspiels bereits in der vierten Minute mit 4:0 in Führung. Spielmacher Juri Knorr, der nach seiner frühen Roten Karte gegen Schweden wieder mit von der Partie war und Top-Torjäger Renars Uscins zeigten sich in der Anfangsphase dabei besonders treffsicher: Zusammen erzielten die beiden die ersten sieben Tore für die deutsche Mannschaft.

Auch in der Defensive stand die DHB-Auswahl gut. Mit ihrer ballorierntieren Abwehr brachte sie die Asiaten zum Verzweifeln, fing viele Bälle heraus, die sie dann in einfache Tempogegenstoßtore ummünzen konnte. Auch der schon gegen Schweden überragende Torhüter Andreas Wolff zeigte mit 45 Prozent gehaltenen Bällen wieder eine Top-Leistung. So baute das deutsche Team seine Führung kontinuierlich aus. Besonders sehenswert: Der von Linksaußen Lukas Mertens aufgelegte Kempa-Treffer von Uscins zum 16:7 in der 20. Minute.

Elf-Tore-Führung zur Halbzeit

Schwierigkeiten im Abschluss hatten auf deutscher Seite lediglich Christoph Steinert und Kai Häfner, die als gelernte Rückraumspieler auf der ungewohnten Außenpostionen ran mussten, weil der einzige Rechtsaußen im 14er Kader, Tim Hornke, verletzungsbedingt abreisen musste. Diese Fehlwürfe konnte das Gislason-Team gegen deutlich unterlegene Japaner aber verkraften: Mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit verwandelte Rückraumshooter Sebastian Heymann einen direkten Freiwurf mit ganz viel Wums platziert ins linke untere Eck zur hochverdienten 21:10-Führung.

Nach Wiederanpfiff routierte Bundestrainer Gislason und brachte im Tor Shootingstar David Späth. Auf Halblinks stand wieder Julian Köster auf der Platte, der auch direkt den ersten Treffer im zweiten Abschnitt markierte.

Deutschland ohne letzte Konsequenz, dennoch klar überlegen

In der Defensive hatte das deutsche Team die sonst so flinken Japaner weiter gut im Griff, im Angriff nutzte Gislason die komfortable Führung, um die Abläufe in der Überzahl-Situation weiter zu automatisieren: Immer wieder nahm er Torhüter Späth raus und brachte einen siebten Feldspieler. Mit Erfolg: Bis zur 44. Minute baute Deutschland seinen Vorsprung auf 13 Treffer aus (29:16).

In der Folge schlichen sich allerdings einige Nachlässigkeiten und Unkonzentriertheiten ins deutsche Spiel, die die Japaner zu einfachen Tempogegenstoßtoren einluden. Trainer Gislason nahm daraufhin eine Auszeit und forderte wieder "ein bisschen mehr Druck" seines Teams. In der Schlussphase fehlte Deutschland in der Defensive dann etwas die letzte Konsequenz, so dass Japan noch ein paar Akzente setzen konnte. Am Ende feierte das deutsche Team dennoch einen verdienten 31:26-Erfolg.

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel hat die DHB-Auswahl in der starken Gruppe A einen großen Schritt Richtung Viertelfinale gemacht. Am Mittwoch (31.7./ 11 Uhr) trifft Deutschland dann auf Kroatien, das Japan im Auftaktspiel zwar nur hauchdünn besiegt hatte (30:29), aber dennoch mehr Gegenwehr liefern wird als die Asiaten.