Olympia - so läuft der Freitag in Peking

4:00 Uhr Ski Alpin, Super G, Damen

Nachdem am Dienstag im Super G der Männer Geschichte geschrieben wurde - der Österreicher Matthias Mayer holte sich zum dritten Mal in folge Gold - steht am Freitag das Rennen der Frauen an. Unter anderem gehen die Italienerin Federica Brigone und Lara Gut-Behrami aus der Schweiz als Favoritinnen an den Start. Kira Weidle aus Starnberg ist die einzige deutsche Starterin.