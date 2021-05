Olympische Winterspiele in Peking: Kritikpunkt Menschenrechte

Mittagsmagazin. . 03:04 Min. . Verfügbar bis 04.05.2022. Das Erste.

In neun Monaten sollen die Olympische Winterspiele in China starten. Schon lange gibt es immer wieder Kritik am Austragungsort. Grund ist der Umgang mit Menschenrechten im Gastgeberland.