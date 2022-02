Olympia-News vom 08.02.2022 | 09:00 Uhr

Video: Snowboard: Parallel-Riesenslalom K.O.-Runden (F,M) - die kompletten Wettkämpfe

Sportschau. . 01:24:52 Std. . Das Erste.

Bei Olympia in Peking steht im Snowboard der Parallel-Riesenslalom an. Die K.O.-Runden der Frauen und Männer in voller Länge. | video