Impfen für den Olympiatraum

Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Fußball - Bundesliga: Wolfsburg gewinnt 3:1 in Stuttgart und bleibt auf Kurs Richtung Championsleague / Dortmund besiegt Union 2:0, Hoffenheim gewinnt gegen Gladbach nach Rückstand 3:2, Bremen unterliegt Mainz 0:1 und ist jetzt voll im Abstiegskampf // Schalke nach Abstieg und Fan-Krawallen geschockt // 2. Liga: Bochum nach 2:0 in Heidenheim weiter klar auf Kurs Richtung Aufstieg - auch Düsseldorf darf von Rückkehr in die Bundesliga träumen. | audio